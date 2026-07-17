БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

Сначала военный аэродром «Шагол» атаковал подросток из Дагестана, теперь диверсию готовили матерые диверсанты Герман Галкин Фото: Вадим Ахметов/URA.

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Комментарии
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T
Tigra07
Был подожжен - истребитель, а выведен из строя  - бомбардировщик. Может, там просто учебный планер был, который обозвали боевым самолётом чтобы скрыть очередное хищение? И разве сейчас вот так просто попасть на военный аэродром? Очень интересные мысли вызывает эта статейка...
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