«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

T

Tigra07

Был подожжен - истребитель, а выведен из строя - бомбардировщик. Может, там просто учебный планер был, который обозвали боевым самолётом чтобы скрыть очередное хищение? И разве сейчас вот так просто попасть на военный аэродром? Очень интересные мысли вызывает эта статейка...