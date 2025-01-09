В Евросоюзе приветствовали избрание президентом Ливана Джозефа Ауна

Избрание Джозефа Ауна президентом Ливана открывает перспективы для восстановления международной помощи стране и полного возобновления партнерских отношений между ЕС и Ливаном, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
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