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В Евросоюзе приветствовали избрание президентом Ливана Джозефа Ауна

В Евросоюзе приветствовали избрание президентом Ливана Джозефа Ауна

Избрание Джозефа Ауна президентом Ливана открывает перспективы для восстановления международной помощи стране и полного возобновления партнерских отношений между ЕС и Ливаном, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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