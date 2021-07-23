Закон и Порядок

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Учения «Три меча – 2021»: на Украине высадился польский десант

Учения «Три меча – 2021»: на Украине высадился польский десант

Украинские и западные пропагандисты не особенно афишируют то, что одновременно с литовско-польско-украинскими учениями на линии боевого соприкосновения в Донбассе работает международная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Марцином Пшидачем Поляки всерьез взялись за Украину.

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