Учения «Три меча – 2021»: на Украине высадился польский десант

Украинские и западные пропагандисты не особенно афишируют то, что одновременно с литовско-польско-украинскими учениями на линии боевого соприкосновения в Донбассе работает международная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Марцином Пшидачем Поляки всерьез взялись за Украину.