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В Хабаровском крае завершено расследование дела о продаже нелегального табака

В Хабаровском крае завершено расследование дела о продаже нелегального табака

Следователи СУ УМВД России по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья, 37 и 63 лет, которые обвиняются в продаже немаркированной табачной и спиртосодержащей продукции, а также в незаконном использовании чужих товарных знаков.

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