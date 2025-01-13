В Хабаровском крае завершено расследование дела о продаже нелегального табака

Следователи СУ УМВД России по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья, 37 и 63 лет, которые обвиняются в продаже немаркированной табачной и спиртосодержащей продукции, а также в незаконном использовании чужих товарных знаков.
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