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Регион 29

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В Поморье молодые железнодорожники осваивают искусство командной работы на образовательном семинаре

В Поморье молодые железнодорожники осваивают искусство командной работы на образовательном семинаре

В региональном молодежном центре стартовал образовательный семинар Северной железной дороги, собравший молодых специалистов из разных уголков Архангельской областиВ течение двух дней для участников организованы лекции, тренинги и встречи с приглашенными экспертами, нацеленные на прокачку как профессиональных, так и личных навыков.

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