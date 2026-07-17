В Поморье молодые железнодорожники осваивают искусство командной работы на образовательном семинаре

В региональном молодежном центре стартовал образовательный семинар Северной железной дороги, собравший молодых специалистов из разных уголков Архангельской областиВ течение двух дней для участников организованы лекции, тренинги и встречи с приглашенными экспертами, нацеленные на прокачку как профессиональных, так и личных навыков.