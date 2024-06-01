В Татарстане капремонт многоквартирных домов идет на 558 объектах в 40 муниципальных образованиях

О том, как идет в Республике Татарстан капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.