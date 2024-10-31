РБК: часть россиян получит годовые премии раньше, чем ожидали

Крупные российские компании из различных секторов экономики планируют перенести выплату годовых премий и бонусов на декабрь 2024 года, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
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