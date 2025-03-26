Фетисов призвал Ковентри допустить россиян к турнирам с гимном и флагом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вернуть российских спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном.
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