Американский президент Байден заявил, что США изучают досье Пандоры

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры" об офшорных активах, которые приписывают различным мировым лидерам.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии