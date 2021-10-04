Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Таким образом, Верховная Рада превращается в КВН.Новый спикер Верх...
  • Юрий Ded
    Автор Щелич . 76 лет . Был в яблоко теперича перебрался в кресло ЕР . Вот объясните мне чё в думе делает дед в возрас..."220 рублей на че...
  • Teodor
    Украина в существующем виде не нужна ни Власти, ни марионеткам, ни Народу. Нет такой страны - нет долгов перед всеми...Смогут ли украинц...

Американский президент Байден заявил, что США изучают досье Пандоры

Американский президент Байден заявил, что США изучают досье Пандоры

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры" об офшорных активах, которые приписывают различным мировым лидерам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх