25 – 26 июля в Нижнем Новгороде состоится десятый, юбилейный массовый заплыв X‑WATERS Волга. Участие в нем примут 3 000 пловцов из 190 городов России, а также из Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Аргентины.