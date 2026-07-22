Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Заплыв X‑WATERS Волга пройдет в Нижнем Новгороде 25 – 26 июля

Заплыв X‑WATERS Волга пройдет в Нижнем Новгороде 25 – 26 июля

25 – 26 июля в Нижнем Новгороде состоится десятый, юбилейный массовый заплыв X‑WATERS Волга. Участие в нем примут 3 000 пловцов из 190 городов России, а также из Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Аргентины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии