Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    Пусть идут на СВО, но только после конфискации награбленногоВ российском реги...
  • В С
    Та не ... Хохлов загинуло 30000 за всё время конфликта. Это их просроченный крысёныш сказал.Россия передала У...
  • Александр Пятнистый
    Выходит, что мы настреляли больше хохлов, чем они-русских?Россия передала У...

«Надо было страну спасать» Какой ценой последний маршал Советского Союза мог сохранить СССР и почему он этого не сделал?

«Надо было страну спасать» Какой ценой последний маршал Советского Союза мог сохранить СССР и почему он этого не сделал?

Ровно 100 лет назад, 8 ноября 1924 года, в глухой деревеньке Язово Омской губернии родился Дмитрий Язов — будущий министр обороны СССР, маршал и тот человек, от которого в августе 1991 года зависела судьба страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх