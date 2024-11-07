«Надо было страну спасать» Какой ценой последний маршал Советского Союза мог сохранить СССР и почему он этого не сделал?

Ровно 100 лет назад, 8 ноября 1924 года, в глухой деревеньке Язово Омской губернии родился Дмитрий Язов — будущий министр обороны СССР, маршал и тот человек, от которого в августе 1991 года зависела судьба страны.
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