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Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза

Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза

Полиция Лондона начала расследование в отношении благотворительного фонда наследника британского престола принца Чарльза, который возможно помог получить Орден Британской империи своему донору, саудовскому миллиардеру, 17 февраля сообщает ВВС.

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