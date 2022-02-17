Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза

Полиция Лондона начала расследование в отношении благотворительного фонда наследника британского престола принца Чарльза, который возможно помог получить Орден Британской империи своему донору, саудовскому миллиардеру, 17 февраля сообщает ВВС.
Полиция Лондона начала расследование в отношении благотворительного фонда наследника британского престола принца Чарльза, который возможно помог получить Орден Британской империи своему донору, саудовскому миллиардеру, 17 февраля сообщает ВВС.
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