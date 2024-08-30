Reuters: покупка Сербией французских истребителей показывает отход от России

Подписание Сербией соглашения с Францией о закупке 12 истребителей Rafale во время визита Эммануэля Макрона в Белград демонстрирует изменение позиции балканской страны в области безопасности и отношениях с Россией.
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