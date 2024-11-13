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В Рязанской области продолжается сбор теплой одежды для жителей Курской области

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова проходит сбор теплой одежды для жителей Курской области.

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