С «Европой Плюс» каждый год — это время новых впечатлений и драйвовых приключений. И чем как ни 13-часовым марафоном мировых суперхитов подвести итоги такого насыщенного 2023-го? В уходящем году слушатели «Европы Плюс» могли отправиться куда угодно, ведь радиостанция подарила 400 билетов, а вместе с ними и незабываемых путешествий! Открыть "Самый танцевальный Новый год – с «Европой Плюс»" на FiNE NEWS.