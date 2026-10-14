США провели летные испытания невооруженной боеголовки для будущих ядерных ракет Sentinel

Боеголовка Mk21A будет оснащаться ядерным боеприпасом W87-1. Ее конструкция основана на боеголовке Mk21, используемой на ныне стоящих на вооружении американских стратегических сил ракетах Minuteman III, сообщает в среду, 14 октября 2026 года, "Интерфакс".