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Журнал «Профиль»

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США провели летные испытания невооруженной боеголовки для будущих ядерных ракет Sentinel

Боеголовка Mk21A будет оснащаться ядерным боеприпасом W87-1. Ее конструкция основана на боеголовке Mk21, используемой на ныне стоящих на вооружении американских стратегических сил ракетах Minuteman III, сообщает в среду, 14 октября 2026 года, "Интерфакс".

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