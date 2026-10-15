Трёхкратный олимпийский чемпион Феликс Савон оказался без средств к существованию.Легенду бокса, трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Савона заметили на Кубе, где он искал еду на улице.
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