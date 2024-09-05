Интересный способ хранения капусты в пленке: лежит до апреля, как свежесрубленная

Мало собрать урожай, нужно его еще и правильно сохранить. Капуста в этом смысле – не исключение. Тем, кто выращивает капусту на хранение, хорошо известны «мучения» по этому поводу: капуста – это не корнеплоды, которые после сбора урожая находятся в состоянии глубокого покоя, да еще и защищены плотной кожурой.
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