Сомнолог Полуэктов объяснил, почему люди ходят во сне

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Хождение во сне кажется загадочным и пугающим. Сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов рассказал о природе явления и объяснил, может ли оно быть связано со смартфонами.