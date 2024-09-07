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  • Evgenija Palette
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В ГД предложили выделить в гостиницах 5% номеров для постояльцев с домашними животными

В ГД предложили выделить в гостиницах 5% номеров для постояльцев с домашними животными

Георгий Арапов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии от политической партии "Новые люди", обратился к замминистра экономического развития России Дмитрию Вахрукову с предложением внести изменения в законодательство.

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