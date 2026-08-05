Гибель рабочего, храм для участников СВО и выставка ретроавтомобилей: главное за день

Гибель рабочего В августе в Бабынинском муниципальном округе на стройке погиб 36-летний рабочий. Во время заливки фундамента жилого дома бетононасосом мужчина получил удар током, от чего скончался на месте.
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