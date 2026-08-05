Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Гибель рабочего, храм для участников СВО и выставка ретроавтомобилей: главное за день

Гибель рабочего, храм для участников СВО и выставка ретроавтомобилей: главное за день

Гибель рабочего В августе в Бабынинском муниципальном округе на стройке погиб 36-летний рабочий. Во время заливки фундамента жилого дома бетононасосом мужчина получил удар током, от чего скончался на месте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии