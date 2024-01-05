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Разведчик ВС РФ: ВСУ отошли на ряде позиций под Артемовском

Разведчик ВС РФ: ВСУ отошли на ряде позиций под Артемовском

Российский разведчик с позывным Дон рассказал о ситуации в зоне боевых действий у Артемовска. Командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ в беседе с РИА Новости сообщил об оставлении ВСУ части своих позиций.

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