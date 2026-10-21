«Как же вам, немцам, повезло»: ответил Дмитрий Медведев на слова Мерца о России.Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца: тот заявил, что его беспокоит не состояние немецкой экономики, не отношения с США или Китаем, а влияние России на немецкое общество.