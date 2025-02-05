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Почему мы не проводим на информационных фронтах наступательных операций?

Ну  вот  почему, ПОЧЕМУ  мы    не  проводим  на  информационных    фронтах    наступательных  операций?  Ну  вот  смотрите,  недавно  все  -    вплоть  до дорогого нашего  Димитрия- Грузиноборца -  возмущались  высказыванием  какой-то "не известной никому чешской сенаторши с многозначной фамилией Немцова, которая пожелала Ленинграду ещё раз пережить блокаду".

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