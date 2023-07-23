Михаил Делягин: Впереди русский глобальный цикл накопления капитала

BV

Boris Voronin

В России в настоящий момент времени общественно политический строй это: Государственный чиновничье олигархический капитализм, при котором произошло слияние интересов чиновников различных уровней и материальный интересов класса олигархов различного уровня и состояния!!! Кумовство, чинопреклонение, взяточничество, разворовывание бюджетов ВСЕХ уровней, назначение своих на любые посты во власти, проталкивание интересов капитала на ВСЕХ уровнях... Вот характерные внутренние черты Российского управляющего страной сообщества!!! Рука руку моет...