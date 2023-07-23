Россия — нераспечатанная кладовая и непознанный источник новых технологий Михаил Делягин На фото: российский экономист Михаил Делягин (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Капитализм как общественная система развивается в форме циклов накопления капитала.
Михаил Делягин: Впереди русский глобальный цикл накопления капитала
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Владислав Петряев
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10 час.
BV
Boris Voronin
В России в настоящий момент времени общественно политический строй это: Государственный чиновничье олигархический капитализм, при котором произошло слияние интересов чиновников различных уровней и материальный интересов класса олигархов различного уровня и состояния!!! Кумовство, чинопреклонение, взяточничество, разворовывание бюджетов ВСЕХ уровней, назначение своих на любые посты во власти, проталкивание интересов капитала на ВСЕХ уровнях... Вот характерные внутренние черты Российского управляющего страной сообщества!!! Рука руку моет...
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5 час.
Юрий Кушнарев
Делягину фантастические ромагы писать надо или почаще на грешную землю смотреть. То,что он так красочно нарисовал кто будет строить? Хуснуллин с мигрантами?
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1 час.
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