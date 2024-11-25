От Госдепа потребовали отчитаться за «сеансы плача» у психологов после победы Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Даррелл Исса потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена объяснить «сеансы плача» у психологов для сотрудников Госдепа после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
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