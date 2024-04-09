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Вы знаете термин вокизм?

Конспирология Джокера Знакомимся с новыми терминами: ВОКИЗМ (Woke-ism «сила и пробуждение»)1. Схема, придуманная в университетах и теперь финансируемая богатой и влиятельной элитой, которая стремится монополизировать власть, используя для этого психические заболевания, преступность, лень, некомпетентность и низкий IQ в качестве оружия.

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