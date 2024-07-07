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Аргументы и Факты

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В Волчанске ВСУ отправляют в атаку недоучившихся студентов военных вузов

В Волчанске ВСУ отправляют в атаку недоучившихся студентов военных вузов

На волчанском направлении, судя по сообщениям в социальных сетях, в зоне боевых действий участвуют молодые, но мотивированные украинские солдаты, которые являются недоучившимися выпускниками военных вузов.

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