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Китай

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Чили стремится стать "воротами" Китая в Латинскую Америку -- президент Чили

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- "Чили и Китай являются соседями по морю. Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" приблизило нас друг к другу", -- заявил во вторник в Пекине президент Чили Габриэль Борич в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.

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