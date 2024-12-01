Россия имеет все возможности, чтобы обеспечить Минобороны страны комплексом «Орешник». Таким мнением поделился заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Борисов.
Борисов высказался о возможностях обеспечения ВС РФ «Орешником»
Комментарии
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Юрий Золотарев
"ДАЁШЬ каждой евро-бандеросволочи по мешку "Орешков"!!"
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12 час.
Юрий Золотарев
"Обнулить" не только НАТОвскую армию, но и всю евро-"верхушку"!!! И пиндосовскую - тоже"
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12 час.
StarPer
А что высказываться, делайте уже и как можно больше.
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11 час.
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