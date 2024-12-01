Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Борисов высказался о возможностях обеспечения ВС РФ «Орешником»

Борисов высказался о возможностях обеспечения ВС РФ «Орешником»

Россия имеет все возможности, чтобы обеспечить Минобороны страны комплексом «Орешник». Таким мнением поделился заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Борисов.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;ДАЁШЬ каждой евро-бандеросволочи по мешку &quot;Орешков&quot;!!&quot;
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12 час.
Юрий Золотарев
&quot;Обнулить&quot; не только НАТОвскую армию, но и всю евро-&quot;верхушку&quot;!!! И пиндосовскую - тоже&quot;
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12 час.
StarPer
А что высказываться, делайте уже и как можно больше.
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11 час.

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