Макрон: Евросоюз не давал Орбану мандат на переговоры с Россией и КНР по Украине

Переговоры руководителя правительства Венгрии Виктора Орбана с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по поводу Украины — его личная инициатива, Европейский союз не давал ему мандат на переговоры от своего имени.
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