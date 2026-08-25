Житель Иркутска запирал подростков-инвалидов в деревянные ящики

Ленинский районный суд приговорил 35-летнего мужчину в Иркутске к 3 годам лишения свободы за незаконное лишение возможности передвигаться по дому двух несовершеннолетних — он запирал подростков-инвалидов в деревянные ящики.
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