Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🔴 На «Тавриде» крымчанин ночью ехал по встречке. От наказания водитель не ушёл — полиция нашла его через соцсети На трассе Керчь-Симферополь-Севастополь водитель автомобиля Kia Sorento ехал по «встречке» на дороге с односторонним движением.