❄️ Сугробы снега в Крыму запечатлели дорожники Такая ситуация сейчас в горах у заповедника недалеко от трассы Ялта – Алушта.
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❄️ Сугробы снега в Крыму запечатлели дорожники Такая ситуация сейчас в горах у заповедника недалеко от трассы Ялта – Алушта.