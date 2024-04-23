В Петербурге на вокзалах с помощью экобоксов собрали более 90 килограммов старой одежды

Об этом рассказали в ОЖД За январь-март текущего года пассажиры и жители Петербурга сдали 94 килограмма старой одежды и текстиля в экобоксы на вокзалах Северной столицы, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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