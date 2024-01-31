Натан Чен: Ситуация с дисквалификацией Валиевой не является победой ни для кого

Фигурист Натан Чен назвал победой для чистого спорта присуждение сборной Соединенных Штатов Америки золотых медалей Олимпиады в КНР в командном турнире и дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, но при этом отметил, что само произошедшее не является победой ни для кого.
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