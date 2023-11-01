В Белгороде привлекут к суду начальника миграционного отдела МВД

Обвинение в должностных преступлениях предъявлено бывшему начальнику отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции Белгородской области, 31 октября сообщает пресс-служба регионального СК.
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