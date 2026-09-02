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Царьград

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Во Фрязино врачи достали живого таракана из уха 24-летней девушки

Во Фрязино врачи достали живого таракана из уха 24-летней девушки

Во Фрязино 24-летней девушке потребовалась срочная помощь оториноларинголога: она проснулась от острой боли и чувства шевеления в правом ухе.

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