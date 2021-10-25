udm-info

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР КВАЛЬВОЛКОВ
    Сей "Грипп", как и раньше, организуется под заказ?Управление ветери...
  • Юрчак
    Уже есть такой памятник - на месте бывшего круглого фонтана на Центральной площади. Так и называется - Круглая лужа.Ижевчане предлага...
  • Анатолий
    Для этого узаконить большие штрафы к виновникам не выполняющими эти требования а учёным создать технологии их использ...Использовать авто...

Пикет против QR-кодов прошел в Ижевске

Пикет против QR-кодов прошел в Ижевске

В Удмуртии, как и по всей России, вводят QR-коды. Теперь для того, чтобы попасть в кинотеатр, кафе, бассейн, торговый центр, требуется подтвердить наличие прививки против коронавируса или факт заболевания полгода назад, или отрицательный ПЦР-тест.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх