Пикет против QR-кодов прошел в Ижевске

В Удмуртии, как и по всей России, вводят QR-коды. Теперь для того, чтобы попасть в кинотеатр, кафе, бассейн, торговый центр, требуется подтвердить наличие прививки против коронавируса или факт заболевания полгода назад, или отрицательный ПЦР-тест.