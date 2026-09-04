Минобрнауки: число иностранных студентов в РФ планируют увеличить до 500 тысяч

В российских вузах сегодня обучаются 422 тысячи иностранных студентов. Ведомство намерено довести эту цифру как минимум до полумиллиона.
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Всё правильно.зачем высшее образование русским ! Будим учить нигеров !