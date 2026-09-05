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Регионы России

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Путин наградил космонавта Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил космонавта Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Документ был размещен на официальном интернет-ресурсе опубликования правовой информации. В числе награжденных также ряд других российских граждан, получивших почетные звания, медали и ордена.

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