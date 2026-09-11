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Газета.ру

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Глава МИ-5 Маккаллум предупредил британцев о выросшей опасности терроризма

Глава МИ-5 Маккаллум предупредил британцев о выросшей опасности терроризма

Руководитель службы контрразведки Великобритании МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что «государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности Соединенного Королевства, а опасность со стороны терроризма не ослабевает.

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