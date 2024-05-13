❗️Информация о проведении митинга в Симферополе является вражеским фейком «Продолжаются вражеские вбросы и фейки.
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❗️Информация о проведении митинга в Симферополе является вражеским фейком «Продолжаются вражеские вбросы и фейки.