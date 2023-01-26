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Спортдиректор «Пари НН» опроверг переход Дзюбы: «Информация не соответствует действительности»

Спортивный директор «Пари НН» опроверг информацию о скором переходе Артема Дзюбы в клуб. Вчера появилась информация о том, что «Пари НН» станет следующим клубом 34-летнего форварда.

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