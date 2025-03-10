Объявлены даты последних звонков и выпускных в школах. Последние звонки пройдут 24 мая, выпускные – 28 июня.
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Объявлены даты последних звонков и выпускных в школах. Последние звонки пройдут 24 мая, выпускные – 28 июня.