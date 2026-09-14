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МОСИНФОРМ

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Олимпиадные сборные Москвы проведут два открытых фестиваля для школьников

Олимпиадные сборные Москвы проведут два открытых фестиваля для школьников

Школьников приглашают на два открытых фестиваля московских олимпиадных сборных. Фестиваль иностранных языков состоится 18 сентября в Российском университете дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы.

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