ИЗВЕСТИЯ iz

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«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России

«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России

Французская компания Decathlon предложила «Спортмастеру» купить свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российская сеть спортивных товаров отказалась от сделки, рассказал «Известиям» 27 января представитель «Спортмастера».

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