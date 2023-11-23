Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетила Адыгею: важна господдержка для развития АПК

Оксана Лут и Мурат Кумпилов познакомились с работой фермы, состоялся разговор с главой КФХ. Георгий Кравченко рассказал историю становления агробизнеса: четыре года назад, в 2019 году, он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы по разведению КРС молочного направления.