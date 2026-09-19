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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Шомуродова 5 голов в 6 матчах чемпионата Турции. Форвард «Истанбула» забил 22 мяча в прошлом сезоне

Нападающий « Истанбула » Эльдор Шомуродов отличился в матче с « Генчлербирлиги » ( 3:0 , второй тайм) в 6-м туре турецкой Суперлиги .

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