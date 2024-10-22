Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до $448 за тыс кубометров Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.
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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до $448 за тыс кубометров Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.
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